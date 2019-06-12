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СЕ не обращался к украинским пограничникам относительно визита Миятович в Крым

СЕ не обращался к украинским пограничникам относительно визита Миятович в Крым

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Государственную пограничную службу Украины не обращались по поводу визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в Крым. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

"... никаких обращений в ГПСУ от Совета Европы не поступало", - отметил Слободян, комментируя заявление Миятович о визите в Крым.

В то же время на вопрос УНН об обращении по поводу путешествия Комиссара в Крым к украинским уполномоченным органам, в СЕ ответили, что "в заявлении Уполномоченного сказано, что этот визит еще не подтвержден и существует много вопросов, которые необходимо разъяснить для того, чтобы она могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове".

"После подтверждения визита мы сообщим прессе", - добавили в Совете Европы.

Напомним, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович на этой неделе подтвердила намерения посетить аннексированный Россией Крым.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя заявления о планах Комиссара, отметил что визиты иностранных должностных лиц в Крым, как визит Дуни Миятович, должен согласовываться с украинскими, а не российскими властями.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, пограничники, визит, Совет Европы
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