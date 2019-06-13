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Въезд в Украину запрещен почти 3,5 тысячам россиян

Въезд в Украину запрещен почти 3,5 тысячам россиян

КИЕВ. 13 июня. УНН. Органы охраны государственной границы по состоянию на апрель 2019 года запретили въезд в Украину более 3 тыс. гражданам России. Сейчас выполняются поручения уполномоченных органов о запрете въезда в Украину еще более 5,5 тыс. гражданам РФ. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

"По состоянию на апрель месяц 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ", - сообщили в ГПСУ.

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В ведомстве также отметили, что в настоящее время выполняются поручения уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину 14139 лицам, из них 5684 граждан РФ.

Как сообщал УНН, за последнюю неделю количество россиян, которым отказали во въезде в Украину выросло на 230 человек.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Украина, пограничники, запрет
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