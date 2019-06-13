Со сменой власти в Украине значительных сдвигов в польско-украинских отношениях не произошло - Вятрович

КИЕВ. 13 июня. УНН. С момента смены власти в Украине значительных сдвигов в польско-украинских отношениях не произошло. Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в комментарии журналисту УНН.

"Мы всегда заявляли, что надо говорить о перезагрузке этих отношений, надо, чтобы тяжелые польско-украинские отношения в прошлом не влияли на настоящее, чтобы эти вопросы тяжелой истории остались историкам, а не политикам", - отметил Вятрович.

Однако, по его словам, с польской стороны существует постоянное закрепление зависимости нынешних отношений с оценкам тяжелого прошлого, и серьезных изменений до сих пор не произошло.

"Сказать, что произошли какие-то истинные сдвиги с момента смены власти в Украине, не могу. Я знаю, что состоялась встреча в Брюсселе между обеими президентами, там прозвучал месседж о том, что история не должна влиять на современные украинские-польские отношения. В принципе, месседж правильный, но в практических шагах этот месседж пока не был воплощен", - отметил Вятрович.

Кроме того, по его словам, никакого контакта по этому вопросу Института нацпамяти с Администрацией Президента не было.

"Никто информации у нас не получал по поводу нынешнего состояния украинского-польских отношений. С какой позицией новое руководство государства поехало на те переговоры, мы не знаем", - сказал Вятрович.

Он также напомнил, что ни один из разрушенных украинских памятников на территории Польши до сих пор не восстановлен так же, как и работа украинско-польского форума историков.

"Мы предложили встречу польскому Института национальной памяти с тем, чтобы обсудить возможности возобновления работы форума историков, но польская сторона отказалась от такой встречи", - сообщил Вятрович.

Также, он отметил, что Польша не выполняет взятые на себя межгосударственные обязательства по охране украинских памятников на польской территории, поскольку один из них, в селе Верхрата, официально охраняется межгосударственным соглашением между Украиной и Польшей, но уже около трех лет остается попранным.

Однако, по словам Вятровича, все польские памятники, которые были разрушены за последние годы в Украине, давно восстановлены при участии украинской стороны.

"Более того, украинская сторона расследовала факты, кто именно был причастен к их осквернения, расследовано причастность разного рода пророссийских кругов к этому. К сожалению, с польской стороны мы этого не дождались - ни расследования, ни заявлений с политическим осуждением осквернения украинских могил и памятников", - добавил Вятрович.

Он также напомнил, что продолжение польских поисковых работ на территории Украины непосредственно привязано к восстановлению украинских памятников на польской территории. Польская сторона знает об этой позиции Украины и в прошлом году показала свою готовность восстановить памятник в селе Верхрата, чего до сих пор не сделано.

По словам Вятровича, в вопросе поисковых работ на территории Украины с польской стороны происходит информационная манипуляция.

"Речь идет об отмене моратория на поисковые работы, а не эксгумацию. Разница заключается в том, что поисковые работы могут закончиться нахождением каких-то останков, а могут не принести никакого результата. Почему польская сторона говорит именно о эксгумации? Очевидно, сознательно эмоционально насыщая информационное поле, создавая иллюзию о том, что якобы уже найдены остатки многих людей, которые украинская сторона не дает перезахоронить", - пояснил Вятрович.

Как сообщал УНН, Украина стремится к окончательному решению вопроса по восстановлению памятников в Польше для продолжения поисковых работ на территории обеих стран.