Антонищак о деле Маркива: Европа знает имена итальянцев, воевавших на стороне боевиков

КИЕВ. 12 августа. УНН. В странах Европейского Союза знают имена итальянских наемников, которые воевали и воюют в Украине на стороне боевиков. Об этом в комментарии УНН рассказал координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак, комментируя роль представителей украинской власти в расследовании дела нацгвардейца Виталия Маркива.

Он сообщил, что львиную долю из списка наемников передала ему Военная прокуратура.

"Что касается военной прокуратуры - несмотря на мои конфликты и на личном и по служебной, с Матиосом, с его структурой - очень много ребят военнослужащих попали в тюрьмы. Конечно, я отстаивал своих. Несмотря на это все - когда начал собирать данные о наемниках, то господин Матиос мне предоставил список из 19 или 18 человек, я не могу многое сказать - не имею права, но о том, что Европа знала фамилии тех ублюдков, итальянских наемников, воюющих и воевавших здесь на территории Украины против представителей суверенного государства Украина, наших Вооруженных сил и Нацгвардии, львиную долю списка мне предоставил Матиос, за что я его лично поблагодарил", - сообщил Антонищак.

Именно поэтому, по мнению Антонищака, заявления о ликвидации военной прокуратуры - полная бессмыслица.

"Единственное, военная прокуратура - должно быть так: Минобороны, при Минобороны как сдерживающий фактор и как контролирующий фактор должна быть военная прокуратура. Есть преступления, которые в военной сфере есть, кто это должен расследовать? Даже это преступление по Укроборонпрому. Очень нарасследовался Луценко? Поэтому здесь я на стороне Матиоса. Реформировать однозначно нужно. Есть много негодяев в рядах военной прокуратуры - в конце концов, как в любых рядах. Ибо нет худшей или лучшей службы. Любая служба, как и Кабмин, ВРУ - это зеркальное отражение нашего общества. Нет худших или лучших. Но есть руководитель, который может это сделать, и Матиос, я ему не пою дифирамбы, у нас достаточно сложные отношения, но правда есть правда. Я ему благодарен", - считает Антонищак.

Он также добавил, что в свое время обращался в СБУ, ГПУ, к министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Я вспомнил роль СБУ и ГПУ, я когда-то дам расширенную пресс-конференцию, а сейчас скажу - мне стыдно за эти две службы в деле Маркива. Что не только они... что дело на самом деле о гибели Роккелли открытое, не против Маркива, а относительно гибели Роккелли, и ничего не делалось с 2015 года... Я разговаривал на эту тему с Луценко, с Грицаком, и крайние 8 месяцев они от меня просто тупо бежали, они меня не хотели принять, зная, о чем идет речь", - рассказал Антонищак.

В то же время Антонищак отметил огромную роль в этом деле Арсена Авакова, который в отличие от одного из представителей Генпрокуратуры, неоднократно летал на суд.

"Целый министр внутренних дел летал туда, такого в истории Европы еще не было, чтобы министр прилетел за простого солдата", - считает Антонищак.

Он также отметил, что весомый вклад сделали нынешний руководитель Нацгвардии и украинские консулы в Италии.

"Сейчас мы подаем апелляцию. И я уже вижу, что мы справедливости в итальянском суде не найдем. На моих глазах рухнул миф о Европе. Плюс - у нас есть еще один свидетель, которого мы не заявляли, и он будет ключевым", - рассказал о ситуации в деле Маркива Антонищак.

Напомним, 12 июля итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива до 24 лет заключения.

Два года 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Маркива.