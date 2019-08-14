Джемилев назвал приблизительную стоимость новой мечети в Киеве

КИЕВ. 14 августа. УНН. Строительство мечети в Киеве будет стоить Турецкой Республике по предварительной информации не менее 10 млн долл. Об этом журналисту УНН заявил лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев.

"Пока мы не определились, на какое количество людей будет рассчитана мечеть. Мы хотим на 7-8 тысяч, они говорят, что можно на 3 тысячи. От этого будет зависеть размер мечети и, соответственно, стоимость. Однако, я думаю, (на строительство мечети - ред.) потратят не менее 10 млн долл.", - сказал Джемилев.

По его словам, сейчас готовы эскизы мечети, однако еще не согласован ее размер.

"На территории мечети будет Духовное управление, религиозное учебное заведение и административные здания", - рассказал Джемилев.

Напомним, в Киеве планируют построить мечеть на средства Турецкой Республики. По словам Джемилева, строительство мечети планируется в Печерском районе Киева.