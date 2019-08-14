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Отставку Кличко будет рассматривать новый Кабмин - Офис Президента

Отставку Кличко будет рассматривать новый Кабмин - Офис Президента

КИЕВ. 14 августа. УНН. Вопрос согласования отставки мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации будет рассматривать новый Кабинет министров. Такую информацию УНН подтвердили в Офисе Президента.

Так, в Офисе, комментируя то, будет ли вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации рассматривать новое украинское правительство, ответили: "Да".

Как сообщал УНН, ранее сегодня прессекретар Премьер-министра Украины Василий Рябчук сообщил, что действующим составом правительства вопрос согласования увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко рассматриваться не будет.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, КГГА, Виталий Кличко, Офис президента Украины
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