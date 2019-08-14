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В Украине озвучили позицию относительно назначения спецпредставителя ООН

В Украине озвучили позицию относительно назначения спецпредставителя ООН

КИЕВ. 14 августа. УНН. Организация объединенных наций будет готова предложить дополнительные “услуги” по урегулированию ситуации в Украине, когда на это консолидированный запрос. Сегодня же ООН не является основной площадкой решения российско-украинского конфликта. Об этом УНН сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Так, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что предложение Польши относительно назначения специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины не получило одобрения в организации.

“Думаю, что речь не идет об отказе (назначить спецпредставителя по Украине)”, — сказал Николенко на вопрос журналиста УНН.

“Мы видим, что, на сегодняшний день, ООН не является основной площадкой решения российско-украинского конфликта. Соответственно, руководство организации ориентируется прежде всего на позиции членов Нормандского формата”, — пояснил он.

В то же время, отметил дипломат, среди членов Нормандского формата консенсуса по активному привлечению политических инструментов с извне, среди которых могло бы стать создание института спецпредставителя генсекретаря ООН, нет.

“Наше понимание таково, что ООН будет готово предложить дополнительные” услуги “по урегулированию, когда на это консолидированный запрос”, — пояснил собеседник.

Как сообщал УНН, ранее в МИД высказались о возможности назначения спецпредставителя ЕС в Украине.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Украина
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