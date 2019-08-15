Нападение на украинский Ил-76 в Ливии: Киев хочет присоединиться к расследованию

КИЕВ. 15 августа. УНН. Государственная авиационная служба Украины из-за повреждения украинского траспортного самолета Ил-76 в Ливии предоставила запрос в Министерство иностранных дел для получения информации от Ливии, а именно относительно сведений о событии, создаваемой комиссии по расследованию происшествия и возможности включения в указанную комиссию уполномоченных представителей Украины. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Госавиаслужбе.

"В соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, в Приложении 17 "Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства" к Конвенции о международной организации гражданской авиации, каждое государство - член ICAO, применяет меры по обеспечению безопасности пассажиров и экипажа воздушного судна, подвергшегося акту незаконного вмешательства в период пребывания на территории этого государства", - пояснили в Госавиаслужбе.

В службе отметили, что каждое государство - член ICAO должно предоставить воздушному судну необходимую помощь, что исходит из сложившейся ситуации, и осуществить в кратчайший возможный срок рассмотрение и анализ события. После проведения рассмотрения и анализа события, государство, на территории которого совершен акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, должно предоставить в течение 30 дней сообщение по результатам расследования Международной организации гражданской авиации и другим по их запросу.

"Госавиаслужбой - уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации в соответствии с нормами международного права, в отношении события (повреждение украинского траспортного самолета Ил-76 в Ливии - ред.)... был предоставлен запрос в Министерство иностранных дел Украины для получения информации от Государства Ливия, в котором находились воздушные суда и члены экипажа эксплуатанта, на территории которого совершен акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Запрос касается сведений о событии, создаваемой комиссии по расследованию происшествия и возможности включення в указанную комиссию уполномоченных представителей Украины", - сообщили в ГАСУ.

Как сообщал УНН, 6 августа стало известно, что в Ливии беспилотник атаковал украинский самолет Ил-76ТД. В результате оператор экипажа судна получили ранения.