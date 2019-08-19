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Стало известно количество реабилитированных Нацкомиссией жертв тоталитарного режима

Стало известно количество реабилитированных Нацкомиссией жертв тоталитарного режима

КИЕВ. 19 августа. УНН. Национальная комиссия по реабилитации признала полностью реабилитированными шесть человек, пострадавших от политических репрессий коммунистического и тоталитарного режимов в Украине. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Украинском институте национальной памяти (УИНП).

"18 июля 2019 года и 1 августа 2019 года состоялось заседание Национальной комиссии по реабилитации, на котором было принято решение о признании реабилитированными полностью следующих лиц: И. Мирона, И. Верменича, А.А. Кухарчука, В. Кухарчук, К. Шель, Л. Шель", - говорится в ответе.

Также принято решение об отказе в признании реабилитированным А.П. Кухарчуку.

"Принято решение о признании потерпевшими от репрессий следующих лиц: Л. Чуб, М. Садика, А. Бугайчука, А. Оздена, Г. Черной, А. Зайцевой, М. Мишка, В. Глейха, С. Андрусевича", - отмечается в ответе.

Кроме того, было принято решение о направлении ответов письмами Национальной комиссии по реабилитации 13 лицам о том, что они являются реабилитированными и, согласно законодательству, не требуют дополнительной или повторной реабилитации.

"Также, в ближайшее время решение Национальной комиссии по реабилитации будут размещены на официальном сайте Института в порядке, определенном законодательством о реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", - говорится в ответе.

Напомним, 18 июля в Киеве состоялось первое открытое заседание Национальной комиссии по реабилитации, которая предоставляет статус реабилитированных лиц, пострадавшим от политических репрессий коммунистического и тоталитарного режимов в Украине.

Источник: УНН
Теги: коммунисты, тоталитаризм, реабилитация, комиссия
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