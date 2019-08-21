Полозов: вопрос обмена пленными может решиться в ближайшие дни

КИЕВ. 21 августа. УНН. Вопрос обмена военнопленными между Российской Федерацией и Украиной может решиться в течение ближайших дней. Об этом журналисту УНН рассказал российский адвокат украинских моряков Николай Полозов.

“Я знаю, что переговоры (по обмену пленными между РФ и Украиной — ред.) ведутся на какой они стадии, кто непосредственно является переговорщиком, я не могу сказать. Давайте подождем, я думаю в течение ближайших дней, не месяцев все решится”, — сказал Полозов.

По его словам, происходят определенные действия, события, которые могут свидетельствовать о позитивных изменениях в ситуации с военнопленными и политзаключенными.

Напомним, суд в РФ оставил под стражей еще 6 украинских моряков.