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КГБ Беларуси заявляет, что осужденному украинскому журналисту Шаройко разрешено общение с посольством

КГБ Беларуси заявляет, что осужденному украинскому журналисту Шаройко разрешено общение с посольством

Павел Шаройко

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Украинский журналист, осужденный в Беларуси за шпионаж, Павел Шаройко поддерживает связь с посольством Украины в Республике Беларусь. Об этом УНН рассказали в КГБ Республики Беларусь.

“В соответствии с действующими нормами международного права в сфере исполнения международных наказаний и обращения с осужденными, П.Шаройко предоставлена возможность поддерживать связь с посольством Украины в Республике Беларусь посредством переписки, телефонных переговоров, свиданий и т.д.”, — сообщили УНН в КГБ Беларуси.

Кроме того, в КГБ отметили, что украинское диппредставительство располагает сведениями об условиях содержания журналиста.

Напомним, журналиста Шаройко в Беларуси приговорили к 8 годам тюрьмы за шпионаж по ст. 358 УК Беларуси. Как сообщал посол Украины Игорь Кизим, Шаройко находится в Бобруйской колонии № 1.

Как сообщал УНН, помилование украинского журналиста в Беларуси отложено до “наступления определенных условий”.

Источник: УНН
Теги: Беларусь
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