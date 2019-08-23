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Адвокат не исключает возможность переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне

Адвокат не исключает возможность переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне

Кирилл Вышинский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявлений на обмен не писал. В то же время, его адвокат Андрей Доманский не исключил возможность каких-либо переговоров по поводу обмена его подзащитного. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

"Кирилл Вышинский отказывается от признания своей вины. Кирилл Вышинский никаких заявлений на обмен не писал. Другой информации у меня нет. Я не был у Кирилла Вышинского и с Уполномоченным по правам человека РФ я не встречался. И в каких-либо переговорных процессах о так называемом обмене я участия не принимал. У меня информации такой нет", - сказал адвокат Доманский.

В то же время, адвокат не исключил существования каких-либо договоренностей между политиками.

"Что касается каких-либо договоренностей между политиками и дипломатами – в этом сторона защиты участия не принимала, я о договоренностях не знаю", - сказал адвокат.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленський заявил, что первые результаты по обмену удерживаемыми между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни

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В Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, обмен, адвокаты, Кирилл Вышинский
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