Адвокат не исключает возможность переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне

КИЕВ. 23 августа. УНН. Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявлений на обмен не писал. В то же время, его адвокат Андрей Доманский не исключил возможность каких-либо переговоров по поводу обмена его подзащитного. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

"Кирилл Вышинский отказывается от признания своей вины. Кирилл Вышинский никаких заявлений на обмен не писал. Другой информации у меня нет. Я не был у Кирилла Вышинского и с Уполномоченным по правам человека РФ я не встречался. И в каких-либо переговорных процессах о так называемом обмене я участия не принимал. У меня информации такой нет", - сказал адвокат Доманский.

В то же время, адвокат не исключил существования каких-либо договоренностей между политиками.

"Что касается каких-либо договоренностей между политиками и дипломатами – в этом сторона защиты участия не принимала, я о договоренностях не знаю", - сказал адвокат.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленський заявил, что первые результаты по обмену удерживаемыми между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.

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В Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.