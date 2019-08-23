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Стало известно, на каком этапе находится создание реестра ветеранов

Стало известно, на каком этапе находится создание реестра ветеранов

КИЕВ. 23 августа. УНН. Разработчика программного обеспечения для Единого государственного реестра ветеранов войны будет определен с помощью тендерной процедуры закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства. Тендер будет объявлен после выделения средств на указанный проект. Об этом УНН сообщили в Министерстве по делам ветеранов в ответ на запрос.

"На создание Реестра и платформы "Е-ветеран" на базе Реестра предусматривается финансирование из расходов, предусмотренных в государственном бюджете по соответствующей бюджетной программе и с других источников, не заработанных законодательством. Запуск Реестр начнется с 2020 года", - говорится в ответе.

Сообщается, что Положение о Едином государственном реестре ветеранов войны утверждено постановлением Кабинета министров Украины № 700 от 14 августа 2019 года. Кроме того, были разработаны технические требования для создания автоматизированной системы Реестра.

"Разработка программного обеспечения платформы "Е-ветеран" планируется после начала работы реестра. Она должна стать "Единым окном" Минветеранов, в который должны быть интегрированы все государственные сервисы и услуги для ветеранов.

На базе платформы будет создан персональный кабинет ветерана, через который каждый ветеран сможет направлять запросы на получение услуг, отслеживать статус поданных им документов, получать необходимую информацию и помощь по образцу соответствующей системы, функционирующей в США. Процесс пересмотра льгот находится в стадии проработки", - отметили в министерстве.

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Напомним, в феврале этого года закон об образовании Единого госреестра ветеранов войны был подписан президентом Украины.

В августе правительство приняло постановление Кабинета министров Украины "О Едином государственном реестре ветеранов войны".

Источник: УНН
Теги: ветераны, реестр, Министерство ветеранов
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