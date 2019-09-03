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Правительство не пойдет на резкое повышение прожиточного минимума – экономист

Правительство не пойдет на резкое повышение прожиточного минимума – экономист

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Существенного повышения прожиточного минимума в следующем году ожидать не стоит, поскольку в таком случае правительство должно будет искать существенные средства на все социальные выплаты, зарплаты и пенсии, привязанные к этому показателю. Такое мнение выразил экономист Виктор Скаршевский в комментарии корреспонденту УНН.

"То, что Премьер озвучил это (намерение – ред.) – это нормально. Как минимум, это говорит о том, что он понимает и видит очевидные вещи. Как я понял, он сказал: мы на сколько сможем, на столько и будем повышать. Я не думаю, что будет в два раза повышен в бюджете на 2020 год, потому что к прожиточному минимуму привязаны все социальные стандарты и выплаты малообеспеченным, и одиноким матерям, и минимальная пенсия, в том числе, то есть это за собой может повлечь большие дополнительные расходы госбюджета", - отметил Скаршевский.

По его словам, прожиточный минимум, заложенный в Госбюджете, в два раза ниже, чем фактический прожиточный минимум, который рассчитывает Минсоцполитики, и приблизительно в 3,5-4 раза ниже, чем реальный прожиточный минимум в стране.

Напомним, вчера, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что одной из приоритетных задач работы нового правительства станет пересмотр прожиточного минимума в сторону увеличения и снижение тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщал УНН ранее, с 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум - до 1936 гривен (1853 гривен ранее).

Соответственно все социальные выплаты, привязанные к нему также возросли. Следующее повышение показателя запланировано на 1 декабря 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство, прожиточный минимум
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