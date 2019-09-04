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Арахамия рассказал, как часто планирует проводить заседания фракции

Арахамия рассказал, как часто планирует проводить заседания фракции

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в комментарии УНН, как часто планирует собирать нардепов на заседание фракции.

"Большие заседания сейчас планируем проводить дважды в месяц, а маленькие - с участием заместителей глав фракций - два раза в неделю", - сообщил он.

В какие именно дни недели будут проводиться заседания, будет зависеть от неотложности рассмотрения вопросов, добавил он.

Напомним, ВР 9 созыва начала работу. 29 августа состоялось торжественное заседание и началась первая сессия, которая продолжалась до двух часов ночи 30 августа. Во время заседания парламентарии, в частности, сформировали 5 депутатских фракций и одну депутатскую группу, а также определились с руководством фракции. Так, Давид Арахамия возглавил фракцию партии "Слуга народа". У него есть один первый заместитель и 15 заместителей, которые, как пояснили в партии, будут координаторами групп депутатов внутри фракции. Вторая сессия открылась 3 сентября.

Источник: УНН
Теги: ВР, фракции, заседание, Слуга народа, Давид Арахамия
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