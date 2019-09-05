Человек Хорошковского может возглавить управление "К" в СБУ

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Ивана Деревянко планируют назначить первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ, сообщает УНН.

Официальной информации о его назначении руководителем Главного управления, известного под буквой "К", еще нет.

Деревянко занимал должность руководителя Главного следственного управления СБУ, в то время, когда руководил службой Валерий Хорошковский (с марта 2010 по январь 2012 года).

СМИ неоднократно писали об участии Деревянко в коррупционных скандалах. Одним из самых известных стало обвинение со стороны бизнесмена Павла Борулько, который заявил, что Деревянко вымогал у него взятку за закрытие фактового дела.

Ранее УНН сообщал, что Валерий Хорошковский получил кабинет в Офисе Президента на Банковой.