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Человек Хорошковского может возглавить управление "К" в СБУ

Человек Хорошковского может возглавить управление "К" в СБУ

Иван Деревянко

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Ивана Деревянко планируют назначить первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ, сообщает УНН.

Официальной информации о его назначении руководителем Главного управления, известного под буквой "К", еще нет.

Деревянко занимал должность руководителя Главного следственного управления СБУ, в то время, когда руководил службой Валерий Хорошковский (с марта 2010 по январь 2012 года).

СМИ неоднократно писали об участии Деревянко в коррупционных скандалах. Одним из самых известных стало обвинение со стороны бизнесмена Павла Борулько, который заявил, что Деревянко вымогал у него взятку за закрытие фактового дела.

Ранее УНН сообщал, что Валерий Хорошковский получил кабинет в Офисе Президента на Банковой.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Хорошковский
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