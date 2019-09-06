Украину на международной конференции прокуроров будет представлять военный прокурор

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Прокурор первого отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, член Украинской ассоциации прокуроров, которая входит в состав Международной ассоциации прокуроров, Юлия Епури будет представлять Украину на Международной конференции прокуроров. В комментарии УНН она рассказала о самом мероприятии высокого международного уровня и о том, какое значение оно имеет для Украины.

С 15 по 19 сентября в Аргентине состоится 24-я ежегодная конференция на общем собрании Международной ассоциации прокуроров. В ней примут участие представители 94 стран мира. Конференция, как рассказала Епури, является мощным площадкой для обмена опытом между прокурорами, особенно военными, ведь два дня круглых столов и заседаний будут посвящены именно работе военных прокуроров.

Прокурор подчеркнула: то, что происходит в Украине, очень интересно международным партнерам.

"Военная прокуратура Украины занимается сбором доказательств скрытой агрессии Российской Федерации, а это прецедент, которого раньше не было. Мы первые в мире, кто начал такую практику, поскольку это происходит в условиях скрытой агрессии РФ. Сейчас в государстве назревают такие изменения, касающиеся нашей системы, поэтому для нас это тоже очень нужно. Обратит внимание на наши проблемы международное сообщество, возможно, будут какие-то полезные советы. Очень много пробелов в нашем законодательстве, которые надо наверстывать, а у них есть большой опыт именно в военной тематике - в частности в Израиле, Дании, Канады. Основные наши партнеры - это Канада, Дания, США - у них на очень высоком уровне находится военная прокуратура, поэтому нам полезен их опыт. Эта конференция - это такая площадка обмена опытом. Впервые в прошлом году на нас обратили внимание, поскольку вообще не знали, что в Украине есть военная прокуратура. Я была докладчиком на тему киберпреступности, которая считается проблемой преступности номер один во многих странах", - пояснила Епури.

Всего 94 страны примут участие в конференции, уже подтвердили свое участие 433 участника.

"Основной контингент - генеральные прокуроры, их заместители, рядовые работники прокуратур. Также они привлекают главу Интерпола, представителей различных учреждений и организаций. В течение двух дней будут проходить мероприятия, в которых примут участие сугубо военные прокуроры. Так, 17-18 сентября основными докладчиками будут генеральный прокурор Дании, директор по военным уголовным обвинениям ведомства судьи генерального адвоката Канады, заместитель директора по военным обвинениям Канады, основным партнером будет представитель из США и генеральный военный прокурор Израиля. Под председательством этих лиц будет проводиться круглый стол", - рассказала прокурор план работы.

Епури также пояснила, что посетит конференцию по официальному приглашению от генерального прокурора Буэнос-Айреса Аргентинской Республики Луиса Чеваско, и принимающая сторона оплатит все расходы, включая перелет и проживание.

"Во время конференции, для специального назначения контактных лиц сети военных прокуроров планируется обсуждение последних изменений в военном уголовном правосудии и военного уголовного преследования. Я буду участником этих круглых столов", - рассказала прокурор.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступил с инициативой реформирования органов прокуратуры, которая, в частности, предусматривает ликвидацию военной прокуратуры.

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