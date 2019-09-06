Украина подала в Международный уголовный суд 6 обращений о нарушениях России в Крыму

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украина направила 6 обращений в Международный уголовный суд о нарушениях международного законодательства Россией на территории оккупированного Крыма. Об этом УНН сообщили в прокуратуре АР Крым в ответ на запрос.

"Сообщаем, что прокуратурой АР Крым совместно с украинскими правозащитными неправительственными организациями в период с 06.10.2017 по настоящее время направлено 6 информационных сообщений в Международный уголовный суд", - сообщили в АР Крым.

В частности, прокуратура Крыма обратилась относительно нарушений международного права в оккупированном Крыму, изложенных в шести информационных обращениях к МУС:

1. Массовое уничтожение и присвоение имущества, не обоснованное военной необходимостью;

2. Массовая депортация крымских заключенных, граждан Украины в места лишения свободы на территории Российской Федерации с целью отбывания уголовного наказания. Заявлено о тысячах задержанных, депортированных в российские исправительные колонии;

3. Насильственное перемещение жителей Крыма на материковую Украину;

4. Незаконный призыв граждан Украины, проживающих на территории оккупированного Крыма, в ряды ВС РФ, давление и преследования за отказ от прохождения военной службы и пропаганда военной службы;

5. Массовое выдворение из временно оккупированного полуострова 23 граждан Украины;

6. Незаконное использование "живых щитов" как преступление против человечности, предусмотренное статьей 8 (2) (b) (ХХИИ) Римского Устава;

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Как сообщал УНН, прокуратура АР Крым зарегистрировала 5 уголовных производств в отношении 200 иностранных граждан, незаконно посетили территорию оккупированного Крыма.