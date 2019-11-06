Глава профильного комитета выступил против образования частных "спиртовых" монополий вместо Укрспирта

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Отечественную спиртовую отрасль нужно реформировать таким образом, чтобы вместо государственной монополии на производство спирта не образовалось несколько частных. Об этом в комментарии УНН рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, народный депутат Дмитрий Наталуха, комментируя президентский законопроект об отмене госмонополии на производство спирта.

"Наша главная цель - провести реформу таким образом, чтобы вместо государственной монополии у нас не возникла одна, две, три частных монополии, с четкой структурой взаимодействия. Чтобы мы не создали частный спиртовой картель. Мы уже приступили к изучению законопроекта и пытаемся найти оптимальную модель, каким образом сделать рынок спирта максимально конкурентным", - сказал он.

Наталуха рассказал, что позиция министерства в части демонополизации спиртовой отрасли ему известна.

"Я был на нескольких совещаниях по поводу демонополизации этой отрасли, которые проводились при министерстве. В то же время, именно сейчас мы изучаем законопроект предметно и глубоко, и после предоставим более подробные комментарии по этому поводу", - сказал он.

Нардеп также прокомментировал ситуацию в ГП "Укрспирт", выразив сомнение в целесообразности назначения Сергея Блескуна на должность руководителя.

"Я хотел бы поднять вопрос мотивации господина Милованова по поводу назначения этого лица (Сергея Блескуна, - ред.), С которой я лично не знаком, на посадку руководителя ГП. Ибо в соответствии с той биографической справки, у меня, я не вижу квалификационных критериев назначать его на такую должность", - заявил Наталуха.

Напомним, комитет Наталуха получил статус главного по рассмотрению законопроекта о демонополизации спирта. Раньше это был Комитет по вопросам финансовой политики Даниила Гетманцева. В так называемой "рокировке" Наталуха не видит ничего алогичного. Он пояснил, что вопрос демонополизации спиртовой отрасли больше соответствует предмету веданий его комитета. И добавил, что указанный проект Закона комитет будет рассматривать на ближайшем заседании.

Ранее УНН сообщал, что трудовой коллектив ГП "Укрспирт" призывает ВР и Президента отдать госкомпанию на приватизацию без предварительной демонополизации отрасли, которая обнулит стоимость государственных активов, что будет на руку частникам, но в ущерб государству. Также Профсоюз ГП "Укрспирт" настаивает на участии в заседаниях Комитетов при рассмотрении указанного законопроекта.