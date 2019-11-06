Чумак заявил, что переарестует элитную недвижимость экс-министра Клименко под Киевом

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Главная военная прокуратура подала ходатайство в суд на переарест элитной недвижимости под Киевом, принадлежит компании с орбиты подозреваемого в отмывании денег экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом в комментарии УНН заявил Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.

Речь идет об активах компании "ЭКСЕЛЬСИОР", арест на которые отменил Апелляционный суд столицы 30 октября, а это:

- строящийся жилой дом по адресу Козин, ул. Старокиевская 35/3;

- земельный участок по адресу Козин, ул. Старокиевская, площадью 0,0173 га;

- земельный участок по адресу Козин, ул. Старокиевская 4,4А, площадью 0,1569 га;

- земельный участок по адресу Козин, ул. Старокиевская 4,4А, площадью 0,3 га;

- земельный участок по адресу Козин, ул. Старокиевская, 3А, площадью 0,3 га;

- земельный участок по адресу Козин, ул. Старокиевская, (участок) 35/3, площадью 0,1977 га;

- жилой дом по адресу Козин, ул. Старокиевская, 3, площадью 780,6 кв.м;

- жилой дом по адресу Козин, ул. Старокиевская, 4, площадью 433,2 кв.м.

Чумак сообщил, что адвокаты Клименко и связанных с ним лиц постоянно пытаются вывести из-под контроля государства арестованное в рамках уголовного производства имущество. В то же время дело экс-министра времен Виктора Януковича взято на контроль.

"Снимаются аресты и сразу идут ходатайства об их наложения. Это работа адвокатов господина Клименко, ничего нельзя сделать с этим, они работают, и уже было таких несколько случаев, когда, в принципе, снимались аресты, но сразу были поданы ходатайства об их наложении, и арест сразу накладывался. Такая же ситуация с этим снятием ареста, последним, о котором вы говорите. Точно такое же ходатайство уже осуществлено, насколько я знаю, подписал начальник управления, где осуществляется это процессуальное руководство, взято на контроль этот вопрос", - сказал Чумак.

Напомним, "дело Клименко" с 2014 года ведет Главная военная прокуратура Украины. На данном этапе адвокаты подозреваемого знакомятся с материалами следствия перед тем, как дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

В рамках расследования уголовного производства в отношении так называемых схем Клименко были задержаны десятки экс-чиновникив разных уровней из налоговой службы времен Виктора Януковича. Ущерб, нанесенный государству "схемам Клименко", оценивают минимум в 104 млрд грн или по 300 долларов на каждого украинца.

На имущество Клименко и связанных с ним лиц, включая организацию "ЭКСЕЛЬСИОР" были наложены аресты. С полным перечнем арестованного имущества можно ознакомиться здесь.

Ранее в "ЭКСЕЛЬСИОР" уверяли, что они не связаны с подозреваемым Клименко, поэтому аресты якобы наложен незаконно. Однако эту версию опровергает тот факт, что во время обысков в квартире, оформленной на "ЭКСЕЛЬСИОР", были найдены личные вещи беглого экс-министр Клименко. В частности там нашли генеральские погоны гражданской жены Александра Клименко, по совместительству его пресс-секретарь в Министерстве доходов и сборов.

В реестре судебных решений, говорится, что "ЭКСЕЛЬСИОР" принимала активное участие в схеме легализации (отмывании) денег, полученных преступных путем. За счет денежных поступлений от компаний-нерезидентов, находящихся под управлением окружения Клименко, "ЭКСЕЛЬСИОР" покупала дорогие активы, среди которых движимое и недвижимое имущество.

Из судебных материалов вытекает, что арест имущества был наложен в целях его сохранения и возвращения в доход государства в случае обвинительных приговоров в отношении экс-министра Клименко и его окружения.