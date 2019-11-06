Украинская люстрация себя уже достаточно дискредитировала – "Правозащитная инициатива"

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинское люстрационное законодательство себя дискредитировало. И это подтверждает не только решение ЕСПЧ в пользу люстрованих ексчиновникив, но и последовательные и концептуальные замечания, которые Украина получала от Венецианской комиссии, в частности. Такое мнение в комментарии УНН высказал юрист, исполнительный директор "Правозащитной инициативы", эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека Михаил Каменев.

"Сегодня лоббисты люстрационного законодательства пытаются убедить или договориться с Минюстом, чтобы была подана апелляция (на решение ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины", - ред.). В любом случае, где-то через полгода мы будем иметь как свершившийся факт окончательное решение ЕСПЧ. Чуть позже, если апелляцию к рассмотрению возьмет Большая палата суда.

Но ввиду того, что были последовательны концептуальные замечания к этому закону ("Об очистке власти", - ред.) со стороны Венецианской комиссии, которая тоже является рабочим органом Совета Европы, где также одним из органов является ЕСПЧ. Несмотря на критику этого закона со стороны европейских структур и экспертов - то вряд ли кардинально будет изменена позиция ЕСПЧ. Поэтому можно уже сказать, что люстрационное законодательство, которое было принято, оно дискредитировано, поскольку уже есть четкие позиции международных партнеров", - пояснил Каменев.

Он напомнил, что КСУ уже более 4 лет не может или не хочет вынести решение по делу закона "Об очистке власти".

"Здесь может быть несколько причин: либо судьи ждали смены власти, которая придет и сама что-то уберет, или, может, ждали решения ЕСПЧ. В любом случае сейчас КСУ проще будет прокоммуницировать обществу свое решение о неконституционности закона, и, скорее всего, решение будет именно таким, просто вопрос: "Когда будет?" - зададся вопросом эксперт.

Каменев также пояснил, что правовая природа КСУ и ЕСПЧ разная. Если ЕСПЧ проверяет соблюдение европейской конвенции по правам человека, то КСУ проверяет конституционность законов.

"Соответственно, они (ЕСПЧ и КСУ) будут писать (в решениях относительно люстрации - ред.) о разных вещах. Но, в целом, если КСУ признает нормы закона "Об очистке власти" неконституционными, то аргументы будут такие же, как и у ЕСПЧ", - предположил он.

Как сообщал УНН, суд по делу "Полях и другие против Украины" единогласно постановил, что имели место:

- нарушение пункта 1 статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции о правах человека в связи с длительностью рассмотрения по национальным делам первых трех заявителей;

- нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции в отношении всех пяти заявителей.

При этом, в апреле на рассмотрении Суда уже находилось не менее 122 жалоб против Украины.

Напомним, по оценкам начальника отдела исполнения решений Европейского суда по правам человека Генерального департамента по правам человека и верховенства права Совета Европы Павла Пушкаря, определяясь с вопросом люстрации, КСУ должен учитывать вывод ЕСПЧ.

КСУ, в свою очередь, активизировал рассмотрение ЗУ "Об очистке власти", и эксперты прогнозируют решение по этому поводу в ближайшее время.

Юристы считают, что КСУ не станет отменять весь люстрационный закон, но признает неконституционными отдельные его нормы.