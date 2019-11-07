Практическая фаза разведения войск у Петровского начнется 8 ноября - штаб

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Начало практической фазы разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области состоится 8 ноября в 12:00. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Согласно всем отчетам ОБСЕ, мы на завтра, 8 числа, на 12:00 планируем начало практической фазы разведения войск - участок номер три вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское, Волновахский район", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в штабе ООС планируют в пятницу, 8 ноября, показать журналистам участок разведения в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области "для освещения начала практического этапа разведения".