Вопрос люстрации является тестом для КСУ на авторитетность - юрист

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Люстрация может быть действенным правовым механизмом легитимной смены политической элиты. Через так называемое очищение власти в свое время прошло немало стран. Однако, в Украине этот процесс имел общий характер, вследствие чего потерялся его истинный смысл и юридическое содержание. Такое мнение в комментарии УНН высказал украинский юрист, конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин "Украинско-американского университета Конкордия" Сергей Панасюк.

Люстрация должна иметь цель и смысл, говорит юрист.

"Главная цель - это смена режима или очистка страны от чего-то, признанного недопустимым или преступным. Люстрация применяется тогда, когда после какого-то рубикона нация заявляет, что будем жить по-другому. Поэтому логично было бы делать люстрацию, например, в 1991 году - очистить страну от всех тех, кто был причастен к старой советской системе, которая уничтожала наше стремление к самостоятельности и была явно антидемократической.

У нас люстрация состоялась в 2014 году. Она должна была стать продолжением Революции Достоинства. В основе процесса лежала блокировка допуска к государственным должностям людей предыдущего режима, так называемой старой власти. Но здесь мы должны понимать - что значит старая власть? Поскольку под грифом "старая власть" можно записать любого - от самого низкого клерка до Премьер-министра", - пояснил он.

Сам же процесс очищения власти должен быть обоснованным, продолжил Панасюк.

"Именно об этом сегодня пытается сказать Европа и весь цивилизованный мир: люстрация должна быть обоснованной хотя бы минимальными доказательствами или конкретными приговорами. Однако, отмена люстрации может быть рискованным шагом и "амнистировать" отдельных лиц, которые являются угрозой для демократических и евроинтеграционных процессов Украины. Если мы говорим, что кто-то преступник, либо какой-то режим преступный, то это должно быть доказано и подтверждено хотя бы локальными судебными инстанциями, или такие факты должны быть явными, как, например, голосование за "законы 16 января".

Главное - не допустить того, чтобы люстрация стала политической и немотивированной и служила возможностью давления на политических конкурентов", - пояснил он.

Юрист напомнил, что дискуссии относительно конституционности Закона Украины "Об очищении власти" продолжаются давно. Существуют сторонники люстрации, но есть и те, кто считает, что ЗУ нарушил права госслужащих - в части их увольнения "под одну гребенку".

В любом случае, КСУ должен оставаться самым высоким и самым авторитетным гарантом Конституции и решать этот вопрос с учетом положений Украинской Конституции и социополитических аспектов дела, убежден Панасюк.

"КСУ может учитывать чьи-то советы или выводы, но не забывать, что он Конституционный Суд именно Украины", - добавил он.

Какое бы решение не принял по поводу люстрационного закона Конституционный Суд, найдутся недовольные, считает Панасюк, а потому советует двигаться в строгом соответствии с требованиями закона.

"Также, давайте не забывать, что Конституционный Суд уже высказывался по люстрации в контексте права занимать должность ректора вуза", - напомнил эксперт, отметив то, что это люстрационное "дело" уже достаточно политизировано.

По словам юриста, ранее КСУ был втянут в политические "разборки", а сейчас имеет возможность выразить свою позицию и подтвердить авторитет.

"Какое бы решение не принял КСУ, нравиться оно нам или нет, мы должны понимать, что КСУ - это последняя инстанция справедливости в Украине. И я надеюсь, что судьи и суд должны сделать все возможное, чтобы подтвердить свой статус и остаться самым высоким и независимым арбитром", - резюмировал Панасюк.

Напомним, по оценкам начальника отдела исполнения решений Европейского суда по правам человека, Генерального департамента по правам человека и верховенства права Совета Европы Павла Пушкаря, определяясь с вопросом люстрации, КСУ должен учитывать вывод ЕСПЧ.

КСУ, в свою очередь, активизировал рассмотрение ЗУ "Об очищении власти", и эксперты прогнозируют решение по этому поводу в ближайшее время.