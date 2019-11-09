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ООС о разведении украинская сторона в районе Богдановка запустила сигнальную ракету

ООС о разведении украинская сторона в районе Богдановка запустила сигнальную ракету

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств, о чем свидетельствует белая сигнальная ракета, выпущенная в 12:01 в районе Богдановка. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центре ОКП ОС Андрей Агеев.

"В настоящее время, в 12:01 украинской стороной в районе участка №3 населенный пункт Богдановка было осуществлен пуск сигнальной ракеты, (показав) свою готовность к началу разведения сторон. Из-за недостаточно хорошей видимости мы не могли физически наблюдать за тем, что оттуда тоже пошла ракета. Сейчас ждем подтверждения от наблюдателей ОБСЕ, которые здесь находятся, и тогда сможем сообщить, синхронно ли состоялась эта мера", - сказал собеседник.

Над городом работают ОБСЕ с беспилотными летательными аппаратами, подтверждение должно быть от них, добавил он.

Как сообщал УНН, сегодня, 9 ноября, начнется начало практической фазы разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, которое перенесли с 8 ноября.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, отвод войск, ООС
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