В миссии ЕС рассказали, что думают о коррупции в сфере безопастности на дорогах в Украине

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины (EUAM) считают, что случаи коррупции в сфере безопастности на дорогах в Украине всё ещё присутствуют, и что, несмотря на достижения, в этой сфере стране ещё многого нужно достичь. Об этом в комментарии УНН рассказал старший советник по вопросам общей правоохранительной деятельности EUAM Клаас Ян Ван Дер Вулп в кулуарах Международного конгресса по безопасности на транспорте.

“Ну, вы упомянули коррупцию (на дорогах Украины — ред.). Я думаю, она не исчезла. Я думаю, то, что я о ней слышал, — она была, и она все еще остаётся. Но, знаете, когда вы смотрите на то, что происходит сейчас в вашей стране, насколько я вижу, как иностранец, я думаю, что все меняется. Новое правительство действительно хочет доказать это. Для общества это должно начинаться с того, что вы должны сказать „нет, мы этого больше не принимаем“”, — сказал собеседник.

По его словам, в этом ключе стоит учитывать условия жизни людей в Украине, то “как им платят, как они работают, какие у них обстоятельства, сколько они получают, чтобы их семья продолжала существовать”, и как можно избавиться от коррупции.

“Может быть, они не чувствуют этой коррупции. И то, как вы говорите об этом, говорите ли вы об этом в своей команде, говорите ли вы: это хорошо, или это не хорошо, что вы можете взять, что вы не можете взять, и как вы это делаете. Так что, речь идет также об обучении в организациях, о культивировании страны. Это долгий путь, поэтому вам нужно время, чтобы вывести это (коррупцию — ред.) ... я думаю, это займет время. Я действительно вижу хорошие вещи, но всё ещё есть над чем работать”, — отметил Ван Дер Вулп.

Он упомянул, что случаи коррупции бывают и в его стране — Нидерландах, хотя, возможно, эти случаи “более сложные”.

Как сообщал УНН, ранее в полиции назвали самую распространенную причину ДТП в Украине в 2019 году.