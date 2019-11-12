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Миссия ОБСЕ приступила к верификации разведения сил в районе Петровского - штаб

Миссия ОБСЕ приступила к верификации разведения сил в районе Петровского - штаб

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине сегодня приступила к мониторингу и верификации процесса разведения в районе Богдановки и Петровского Донецкой области. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Сегодня в 12:00 будет проинформировано ОБСЕ через Министерство иностранных дел, состоится проверка, мониторинг и верификация процесса разведения", - сказал Агеев.

Позже на уточняющий вопрос, было ли проинформировано ОБСЕ через Министерство иностранных дел, он отметил: "Да, проинформировали".

Напомним, 11 ноября в районе Петровского завершилась практическая фаза разведения.

Как сообщалось ранее, в районе разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области украинской стороной выполнено физическое перемещение личного состава и вооружения.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, ООС
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