В миссии ЕС рассказали о принципе трёх "Е" и оценили украинские дороги

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Безопасность дорожного движения в Украине является серьёзной темой. Много чего для её улучшения уже было сделано, но также многое предстоит. В Европейском союзе же безопасность на дорогах построена на трёх “Е”. Об этом в комментарии УНН рассказал старший советник по вопросам общей правоохранительной деятельности консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины (EUAM) Клаас Ян Ван Дер Вулп в кулуарах Международного конгресса по безопасности на транспорте.

“Очевидно, что (безопасность дорожного движения — ред.) — это очень важная тема для Украины. Мы слышали, что число жертв растет и о большом количестве жертв”, — сказал он.

Так, по словам собеседника, EUAM — консультативная миссия, она не имеет исполнительных полномочий, но делает все возможное, в том числе помощью, тренингами и так далее, сотрудничает с региональными органами государственной власти, местными органами власти, работает с полицией на местах, чтобы добиться улучшений в области безопасности дорожного движения и тому подобное.

“Итак, главное в Евросоюзе, мы думаем, это треугольник из трёх "Е“. Одно "E“ — от слова инженерия (с англ. engineering) наук, "E“ от обучения (с англ. education) и "E“ от сферы правоприменения (с англ. enforcement). Итак, все начинается с обучения вождению. Потому что вы должны быть хорошо образованными, ведь машина — это смертоносное оружие, если вы не используете ее хорошо”, — сказал Ван Дер Вулп.

Он отметил, что его радует тот факт, что правоохранители рассказывают о правилах безопасности на дорогах детям в Украине. По словам старшего советника, это — хорошо, но необходимо делать больше.

“Второе "Е“ предназначалось для обеспечения соблюдения закона. У вас должны быть свои основные законы для того, чтобы было право останавливать автомобили, выписывать им штрафы, контролировать их. Чтоб была высокая вероятность быть пойманным, когда ты нарушаешь правила. Это очень важно”, — сказал собеседник.

“Так что, образование, правоприменение и также инженерия, ведь если у вас есть пешеходный переход, и вы не видите его из-за отсутствия краски, или светофоры не работают хорошо, или вообще не работают, или тротуары очень плохие, или люди ездят по ямам, это очень опасно. Инженерия заключается не только в инфраструктурных вопросах, но и в том, какова техническая оснащенность автомобиля. Если вы не контролируете их каждый год, каждые два года, и у них плохое состояние, они перегружены, то вы получаете огромное количество происшествий. Несколько недель назад я ездил в Мариуполь на машине, и видел красивые вещи, красивые новые дороги, но и ужасные старые дороги тоже. И я увидел много происшествий и подумал: эта страна действительно очень занята развитием безопасности дорожного движения, но они ещё не готовы”, — добавил он.

Ван Дер Вулп заявил также, что в EUAM очень хотели бы помочь, поддержать Украину в вопросе безопасности дорожного движения не только на стратегическом уровне, консультируя, но и просто оказывая поддержку на местах, обучая, говоря с людьми об этом.

“Потому что это международный вопрос, ведь грузовики из Нидерландов также ездят по Украине, а в Нидерланды едут украинские машины. Поэтому мы должны делать это вместе, и, я думаю, кроме того, очень важна экологическая составляющая, потому что автомобили загрязняют окружающую среду. Мы также можем добиться прогресса в этом направлении. В целом это касается EUAM и того, чего мы хотели бы достичь с властями, полицией в Украине”, — добавил он.

Как сообщал УНН, ранее в ЕС рассказали, как поддерживали сектор безопасности Украины все эти годы.