В "Голосе" разъяснили свою позицию относительно рынка земли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Парламентская фракция "Голос" не готова поддержать земельную реформу, которую сегодня предлагает пропрезидентская политсила "Слуга народа". Об этом журналисту УНН рассказала член фракции "Голос" Инна Совсун.

"Мы во время выборов и сейчас постоянно подчеркиваем, что мораторий на продажу необходимо снять. Это является последовательной политической позицией, мы убеждены, что рынок земли в Украине должен быть. Но вместе с тем мы не понимаем, какую модель рынка земли пока предлагает правящее большинство. Мы видим законопроект, который внесен в Раду, мы слышим заявления Президента, которые не соответствуют тому, что внесено в законопроект, и в таких условиях мы не понимаем, что именно предлагается", - сказала Совсун.

По ее словам, фракция считает, что необходимо перезапустить законопроект земельной реформы.

"На сегодняшний день необходимо запустить заново проект, включить в этот диалог все заинтересованные стороны и выработать единую позицию, которая не будет столь будоражить общество и парламент", - рассказала Совсун.

Также она добавила, что фракция "Голос" поддерживает рынок земли, но не в таком формате.

"Мы убеждены, что он должен быть, но мы не понимаем, что сегодня предлагается, и убеждены, что в таких условиях, когда никто не понимает, какая модель предлагается, то голосовать за это очень безответственно", - отметила Совсун.

Напомним, народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады начали рассматривать 11 законопроектов о введении рынка земли, который вызывает неоднозначную реакцию среди парламентариев.