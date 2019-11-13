Что нужно знать о референдуме в Украине: мнение эксперта

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Если Президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение всеукраинского референдума по любому вопросу, этот вопрос все равно требует принятия решения парламента, ведь на сегодня в парламент не внесен законопроект о всеукраинском референдуме. Но даже при условии внесения законопроекта и его принятия решение референдума не решит ничего окончательно. Об этом в комментарии УНН рассказала эксперт по вопросам конституционной реформы Юлия Кириченко.

"Участвовать в управлении государственными делами через референдум является конституционным правом. Но, к сожалению, можно сказать, что с момента принятия Конституции Украины это право не было должным образом урегулировано на уровне закона. Особенно сложная ситуация возникла в 2012 году, когда было принято неконституционным способом, как уже признал Конституционный суд, новую редакцию закона о всеукраинском референдуме, которым устанавливался манипулятивный референдум на государственном уровне и, по факту, отменялся местный референдум", - рассказала собеседница.

Она отметила, что вместе с другими коллегами добилась признания закона неконституционным весной 2018 года.

По словам Кириченко, с того момента парламент обязан был быстро восстановить конституционное право граждан на референдум, но так не произошло.

"На сегодня ни Президент, ни парламентское большинство еще не внесли свой законопроект о всеукраинском референдуме. От общественности и экспертной среды в 2015 году был наработан и внесен законопроект о всеукраинском референдуме, оцененный международными экспертами положительно как отвечающий европейским стандартам.

Что происходит сейчас: сейчас нет закона, провести референдум нельзя, надо регулировать. Но какие здесь есть сложные моменты: надо быть очень осторожным с предметом референдума. Например, есть вопросы, которые обязательно решаются на референдуме, прописанные в Конституции. Их надо фиксировать в законе. А, например, идеи дать референдуму принимать законы с точки зрения права являются вредными, потому что процедура референдума для принятия законов не подходит с точки зрения логики его проведения", - подчеркнула она.

Эксперт отметила, что для этого есть парламент, законотворческая процедура, предусматривающая внесение, экспертная оценка, первое, второе, третье чтение для того, чтобы "принять идеальные общеобязательные нормы, то есть закон".

"На референдуме такой возможности нет: ни учесть экспертную позицию, ни доработать, ни даже технически переставить запятую. Если Президент говорит, что необходимо проводить референдум по любому вопросу, он говорит о земле, это - так называемый консультативный референдум, который все равно требует принятия решения парламента. Поэтому, этот референдум не решит ничего окончательно, но прежде ему надо внести законопроект в парламент и принять его", - сказала она.

Отметим, по правовой силе решений различают референдумы императивный и консультативный. В случае проведения первого - решение имеет высшую юридическую силу и является обязательным к исполнению, во втором же случае решение имеет совещательный характер, поэтому не является обязательным при решении вопросов местного или общегосударственного значения.

Кириченко рассказала также, что в случае, если референдум все же состоится, органом администрирования его будет Центральная избирательная комиссия.

"Процедура провозглашения - действительно, если это референдум по народной инициативе, то объявляет его Президент. Но это должна быть реально народная инициатива, а не инициатива Президента. Если это вопрос территории Украины - это после ратификации международного соглашения парламентом объявляет такой референдум парламент. В целом, можно прописать, что может инициировать Президент. Но в соответствии с Конституцией, Президент объявляет референдум по народной инициативе. Поэтому тоже есть вопросы, когда Президент, скажем так, вместо народа говорит, что народ хочет решить на референдуме. Здесь говорится о том, что власть будет организовывать народную инициативу, но это уже не народная инициатива. У власти есть другие механизмы. У власти есть Президент, у Президента есть парламентское большинство, которое может решить вопрос в рамках представительной демократии", - сказала собеседница.

Она также отметила, что в случае проведения консультативного референдума "могут быть проблемы".

"Например, единственный консультативный референдум проводил (второй Президент Украины Леонид - ред.) Кучма, затем эти решения не были воплощены, потому что это консультация. Моя позиция - что консультативные референдумы в сегодняшних условиях развития технологий, в принципе, не стоит проводить - нецелесообразно, ведь большие социологические исследования дают возможность понять позицию избирателей. Соответственно, поскольку решение не за избирателями, зачем вводить их в заблуждение и говорить, что они что-то решат на этом референдуме", - добавила Кириченко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос продажи земли иностранцам вынесут на референдум.

По его словам, Верховная Рада "разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума ближайшее время".