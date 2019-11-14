Регистрация | Вход |
USD: 24,46 -0,0491  EUR: 26,94 -0,1178 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 ноября 2019 12:40
Получить тестовый доступ
Рада рассмотрит Бюджет-2020 во втором чтении
Эксклюзивные новости УНН
За почти шесть лет жертвами торговли людьми стали более тысячи граждан Украины
За почти шесть лет жертвами торговли людьми стали более тысячи граждан Украины
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1800
Версия для печати

Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб

Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Разминирование в районе Богдановки и Петровского Донецкой области должно завершиться до 20 ноября. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

Агеев отметил, что сегодня в 12:00 завершились первые сутки и начались вторые сутки разминирования на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.

"За первые сутки было выявлено 6 взрывоопасных предметов. Также, обследована территория площадью 0,07 га. Разминирование продолжается и будет продолжаться еще до 6 суток. Разминирование должно завершиться до 20 ноября", - сказал Агеев.

Напомним, ГСЧС показала разминирование в районе Петровского.

Как сообщалось ранее, 13 ноября в районе Петровского начался процесс разминирования.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разминирование, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.