Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Разминирование в районе Богдановки и Петровского Донецкой области должно завершиться до 20 ноября. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

Агеев отметил, что сегодня в 12:00 завершились первые сутки и начались вторые сутки разминирования на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.

"За первые сутки было выявлено 6 взрывоопасных предметов. Также, обследована территория площадью 0,07 га. Разминирование продолжается и будет продолжаться еще до 6 суток. Разминирование должно завершиться до 20 ноября", - сказал Агеев.

Напомним, ГСЧС показала разминирование в районе Петровского.

Как сообщалось ранее, 13 ноября в районе Петровского начался процесс разминирования.