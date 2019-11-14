Задержание мужа нардепа Скороход: Печерский суд будет решать вопрос ареста

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вопрос ареста гражданского мужа народного депутата Анны Скороход, Алексея Алякина будет решаться в Печерском райсуде Киева. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат задержанного Сергей Тарасюк.

"Его задержали сегодня утром возле автомобиля. Доставили в управлении полиции. Мы готовимся к судебному заседанию, которое должно состояться завтра или в субботу в Печерском суде. Он был задержан по запросу Интерпола", - сказал Тарасюк.

Адвокат рассказал, что Алякина уже задерживали в Киеве по запросу Интерпола, длилась процедура экстрадиционной проверки.

"Мы считаем, что законом не предусмотрено повторной экстрадиционной процедуры", - рассказал Тарасюк.

"Сейчас он находится в Печерском управлении полиции", - сказал Тарасюк

Напомним, по информации ГПУ, 14 ноября Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

В дальнейшем будет решаться вопрос об экстрадиционном аресте. В прокуратуре отметили, что 9 августа 2018 года Алякина уже задерживали на территории Киевской области.

"В качестве меры пресечения гражданина РФ держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд. Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако, решение о получении гражданства было дважды отменено миграционной службой путем предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Указанное лицо обжаловало решение об отмене гражданства в судебном порядке. 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано", - сообщили в ГПУ.

По данным ГПУ, 11 ноября 2019 розыск правонарушителя был восстановлен, в результате чего он был задержан.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход публично обвинила власть в преследовании мужа из-за голосования вопреки решению фракции.

Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что муж народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Скороход по фамилии Алякин угрожал народным депутатам Украины.