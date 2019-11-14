Взятка для чиновницы ОП: прокуратура просит для Кондзели арест с залогом почти 7,7 млн грн

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд арестовать директора департамента Офиса Президента Светлану Кондзелю и экс-заместителя министра культуры Украины Викторию Лесничую и определить каждой залог в размере 7,68 млн гривен. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

"Лесничей и Кондзеле просят арест с залогом в размере 7,68 млн грн каждой", - сообщил источник.

По словам собеседника, Антикоррупционный суд начнет рассмотрение ходатайства ориентировочно в 11.00.

Также, как стало известно УНН, сначала меру пресечения будут избирать Виктории Лесничей.

Как сообщал УНН, руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместителю министра культуры Украины и их соисполнителю сообщено о подозрении.

Напомним, чиновника из Офиса Президента Украины сотрудники НАБУ задержали на взятке в сумме 150 тыс. долларов.