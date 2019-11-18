Регистрация | Вход |
USD: 24,25 0,0000  EUR: 26,66 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 18 ноября 2019 10:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Министерстве сообщили причины возврата усыновленных детей
В Министерстве сообщили причины возврата усыновленных детей
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10815
Версия для печати

Возвращение Украине захваченных РФ суден идет по плану - Воронченко

Возвращение Украине захваченных РФ суден идет по плану - Воронченко

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Возвращение Украины двух катеров и буксира, которые были захвачены в 2018 году, происходит согласно плану. Об этом в комментарии УНН рассказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.

“Идет процесс. Офицеры находятся в точке, о которой говорили. Все по плану”, — сообщил Воронченко.

Как писал УНН ранее, захваченные украинские военные катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории “Генмола” в оккупированной Керчи.

Чуть позже стало известно, что украинские буксиры “Сапфир”, “Титан” и “Гайдамака”, которые, по сообщениям ряда украинских СМИ, вышли в Черное море, чтобы встретить и сопроводить в порт Одессы захваченные Россией в ноябре 2018 у берегов Крыма Украинской военные катера “Никополь”, “Бердянск” и буксир “Яны Капу” — продолжают движение к Керченскому проливу.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.