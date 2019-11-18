Возвращение Украине захваченных РФ суден идет по плану - Воронченко

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Возвращение Украины двух катеров и буксира, которые были захвачены в 2018 году, происходит согласно плану. Об этом в комментарии УНН рассказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.

“Идет процесс. Офицеры находятся в точке, о которой говорили. Все по плану”, — сообщил Воронченко.

Как писал УНН ранее, захваченные украинские военные катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории “Генмола” в оккупированной Керчи.

Чуть позже стало известно, что украинские буксиры “Сапфир”, “Титан” и “Гайдамака”, которые, по сообщениям ряда украинских СМИ, вышли в Черное море, чтобы встретить и сопроводить в порт Одессы захваченные Россией в ноябре 2018 у берегов Крыма Украинской военные катера “Никополь”, “Бердянск” и буксир “Яны Капу” — продолжают движение к Керченскому проливу.