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Бориспольский суд будет избирать меру пресечения для Ляшко

Бориспольский суд будет избирать меру пресечения для Ляшко

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Экс-нардепу Олегу Ляшко сообщено о подозрении и подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

"Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью - наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет - ред.) и подготовили ходатайство в суд об избрании Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-секретарь.

Меру пресечения будет избирать Бориспольский районный суд. Сейчас время и дата рассмотрения ходатайства неизвестны.

Напомним, 18 ноября бывший народный депутат Украины Олег Ляшко появился в Бориспольской прокуратуре для получения подозрения из-за драки с народным депутатом Украины Андреем Герусом.

Источник: УНН
Теги: суд, Олег Ляшко, драка
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