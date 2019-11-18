В Офисе Президента признали, что не имеют экономических расчетов демонополизации "Укрспирт"

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Фундаментальных экономических расчетов последствий демонополизации ГП "Укрспирт" власть не проводила. Актуальность и возможный положительный эффект от реализации законопроекта Президента Украины Владимира Зеленского № 2300 о демонополизации спиртовой отрасли в Украине определялись только на основании информации, полученной из открытых источников. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-служб- Офиса Президента Украины (ОПУ).

Указанный законопроект (№2300) предусматривает демонополизацию спиртовой отрасли, ГП "Укрспирт", в частности, и предлагает раздавать лицензии на производство спирта частным компаниям.

По логике президентского законопроекта демонополизация должна предшествовать приватизации "Укрспирт". Однако, такой порядок реформирования отрасли приведет к ее уничтожению, отмечают экономисты. Последние прогнозируют, что демонополизация ГП "Укрспирт" сегодня на руку исключительно водочным гигантам, которые заинтересованы в получении лицензий и заинтересованы вкладывать средства в государственные спиртзаводы. Следовательно, дальнейшая приватизация объектов ГП "Укрспирт" (после демонополизации - ред.) будет провалена, спиртзаводы пойдут с молотка по цене металлолома, а государство, в итоге, потеряет миллионы.

Публичные заявления представителей ОПУ содержали прогнозы о намерениях заработать на приватизации ГП "Укрспирт" от 5 до 10 млрд грн.

Поэтому УНН спросил пресс-службу ОПУ, кто разрабатывал законопроект и на каких финансовых расчетах основываются именно такие экономические планы.

В ответ в ОПУ признали, что экономических просчетов не имеют, а планы были озвучены на основании сведений, собранных из открытых источников информации.

"Во время подготовки законопроекта его актуальность, а также возможный положительный эффект от реализации, определялся на основе информации, полученной из открытых источников, в том числе официальных веб-сайтов центральных органов исполнительной власти, а соответствующие обоснование социально-экономических и других последствий принятия законопроекта было изложено в пояснительной записке", - сообщили в ОПГ.

В ОПУ добавили, что сам законопроект №2300 "разрабатывался специалистами Офиса вместе с заинтересованными лицами". О ком, собственно, речь из числа так называемых "заинтересованных" - у Президента не объяснили.

Зато ранее законопроект № 2300 проанализировало Главное научно-экспертное управление ВР. И его специалисты констатировали отсутствие в пояснительной записке к документу экономических просчетов изменения модели спиртовой отрасли в стране.

Как писал УНН "Слуги народа" пообещали основательно доработать "спиртовой" закон Президента ко второму чтению.

Профсоюз ГП "Укрспирт", в свою очередь, объявила о намерениях присоединиться к всеукраинской забастовке, в случае если их позиция не будет услышана Президентом Зеленским.