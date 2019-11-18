Предпоследний этап конкурса на должность главы Института нацпамяти перенесли

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Четвертый этап конкурса на занятие должности Председателя Украинского института национальной памяти перенесли. Сейчас есть пять кандидатов. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель начальника отдела обеспечения деятельности комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Виктория Дивак.

Дивак напомнила, что четвертый этап конкурса - это собеседование.

"Собеседование было перенесено. На какой срок пока неизвестно, так как не получается собрать кворум Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы", - сказала Дивак.

Так, в предпоследний этап конкурса на должность Председателя Украинского института национальной памяти прошли:

1. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук. До марта 2019 года работал начальником отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.

2. Шамайда Тарас Анатольевич. Согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. Общественный деятель.

3. Яблонский Василий Николаевич. Кандидат исторических наук. Доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия". Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований.

4. Джердж Сергей Федорович. Кандидат политических наук. Председатель Украинской республиканской партии.

5. Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Старший преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Как сообщалось, последний этап конкурса - это собеседование в Кабинете министров.

Напомним, ко второму этапу конкурса на должность главы Института нацпамяти было допущено восемь кандидатов.

Как сообщал УНН, в сентябре Владимир Вятрович завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти.