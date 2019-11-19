Эксперт: действия нашего Кабмина напоминают сказку об Алибабе и 40 разбойниках

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Государственный бюджет на 2020 год и действия правительства напоминают искаженную сказку об Алибабе и сорока разбойниках, рыскающих в поисках пещеры с несметными сокровищами. И говорить об экономическом прорыве не приходиться. Такое мнение в комментарии УНН высказал международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук.

"Нам обещали сказочный прорыв в виде 40% роста экономики. В итоге - жёстко обманули. Взяли старую табличку от "папередников" и лишь обновили некоторые цифры. Если какой-то минимальный рост в показателях и присутствует, то он очень близок к намеченному показателю инфляции. Ожидания общества не нашли своего воплощения в бюджете! Мало того, в бюджете не нашли отображение те громкие заявления, которые были озвучены правительством в принятой ВРУ их программе действий. Если смотреть бюджет, то в нём никак не отображены громкие заявки о 50 миллиардах инвестиций, которые непонятно откуда и каким образом возьмутся, ни создание 1 миллиона рабочих мест – для чего 100% необходимы разработанные совместные программы государства и бизнеса, с соответствующим финансированием данных программ из госбюджета и, например, уменьшения налогового пресса для тех отраслей, где эти рабочие места будут создаваться. Действия нашего правительства это, скорее, искривлённая сказка об Алибабе и сорока разбойниках, которые рыскают в поисках, где бы чего получить и найти ту заветную пещеру, где хранятся несметные сокровища. При этом, самим ничего руками и головой не делать. Вместо "подолання бідності" мы получили очередную "обіцянку-цяцянку, а... народу України псевдо-радість". То есть: "ні подолання, ні прориву не передбачається…", - оценил эксперт бюджет на следующий год.

Гарбарук считает, что бюджет Украины на следующий год – это бюджет консервации бедности.

"Может нужно просто Гончаруков с Миловановыми посадить на подножный корм в 2100 грн прожиточного минимума, и пусть попробуют прожить хотя бы неделю?.. А рядом с ними Коболева, Витренко, Смилянского и Кравцова за компанию, забрав у них миллионные ежемесячные зарплаты. Как при запланированном росте ВВП в 3,7% можно реализовать все их предвыборные "обіцянки-цяцянки"?... Не 5%, не 7 и не 8%, а всего лишь 3,7%, и то, которых может не быть, учитывая состояние экономики в целом и грядущий глобальный экономический кризис", - считает эксперт.

Гарбарук также напомнил, что ситуация с игорным бизнесом, добычей янтаря, приватизацией до сих пор не упорядочена. Кроме того, даже распродажа земель не даст хоть какого-то ощутимого, и что самое главное - устойчивого, роста в долгосрочной перспективе.

"Необходимо создавать, а не распродавать", - акцентировал экономист.

Он отмечает, что сейчас необходимо сосредоточится на развитии производства и привлечении внутреннего инвестиционного ресурса.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла Госбюджет-2020. В него заложены расходы в размере 1,195 трлн грн - рост по сравнению с 2019-м составляет 65,7 млрд грн. На обслуживание госдолга пойдет 141,5 млрд грн. При этом в Бюджете-2020 ко второму чтению не увеличились пенсии и зарплаты.

"Слуги народа" планируют вносить правки в Бюджет-2020 уже в первом полугодии.