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Арахамия: если судимость Иванисова за изнасилование подтвердится - будем выносить на фракцию

Арахамия: если судимость Иванисова за изнасилование подтвердится - будем выносить на фракцию

Давид Арахамия

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции. Об этом журналисту УНН рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

“Будем изучать, чтобы различать фейки от фактов ... Если выяснится (он отрицает), будем выносить на фракцию”, — сказал Арахамия.

Также, на вопрос журналиста, будут ли выносить на фракцию вопрос о его исключении, Арахамия ответил: “Вопрос что с этим делать”.

Так, народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале, что нардеп от “Слуги народа” Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

“Народный депутат от ”Слуги народа“, избран по 153 и/о (г. Ровно, Ровенский р-н), Роман Иванисов в 90-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней!” — написал Мосийчук.

Напомним, Арахамия заявил, что для исключения Полякова из фракции “Слуга народа” не хватает 5 голосов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, изнасилование, Слуга народа

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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