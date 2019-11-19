В "Слуге народа" сообщили, когда планируют рассмотреть законопроект о "площадках Яценко"

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Законопроект № 2047-д, который предусматривает ликвидацию посреднических электронных площадок по оценке недвижимости, известных как "площадки Яценко", на следующей неделе планируют вынести на комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и передать в зал. Об этом УНН сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Данил Гетманцев на полях ІІІ налогового форума ААУ "TAX & BUSINESS TALKS".

"У нас 2047-д принят в первом чтении, сейчас на рассмотрении в комитете. Там сокращенная процедура, неделю на предоставление поправок, то есть на этой неделе уже истекает срок для представления депутатских предложений. Эта неделя - не комитетская, следующая - комитетская, то есть на следующей неделе вынесем его на комитет, рассмотрим на комитете и передадим в зал", - сказал собеседник.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада Украины приняла за основу депутатский законопроект № 2047-д о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества, так называемых "площадок Яценко".

Ранее УНН сообщал, что правоохранительные органы зарегистрировали около ста уголовных дел по расследованию "схем" оценщиков имущества через электронные площадки.

Как сообщал УНН, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что "мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку, я обещаю".

Добавим, что в октябре попытка изъять эти компании из процесса оценки натолкнулась на сопротивление в комитете Рады. Член этого комитета - внефракционный депутат Антон Яценко, которого СМИ связывали с этими компаниями. Депутатов от "Слуги народа" с этого комитета проверяли на детекторе лжи, не брали ли они взятки.