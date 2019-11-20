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Разминирование в районе Петровского сегодня завершилось - штаб

Разминирование в районе Петровского сегодня завершилось - штаб

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В среду, 20 ноября, завершился процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Сегодня в 12:00 завершился этап разминирования на участке разведения №3 (в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское - ред.)", - сказал Агеев.

По его словам, сегодня с 12:00 было проинформировано через МИД в ОБСЕ о том, что "мы завершили разминирование участка".

"У ОБСЕ есть сутки на верификацию. Хотя они ежедневно, постоянно мониторят выполнения указанных работ", - рассказал Агеев.

Напомним, в штабе ООС предостерегли от спекуляций боевиков взрывами в районе Петровского.

Как сообщал УНН, боевики осуществляют провокации относительно срыва процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3 - Богдановка и Петровское.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разминирование, отвод войск, ООС
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