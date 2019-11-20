Завтра начнется демонтаж фортификационных сооружений в районе Петровского - штаб

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В районе Богдановки и Петровского Донецкой области завтра начнется демонтаж фортификационных сооружений, который продлится до 6 декабря. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Завтра, 21 ноября с 12:00 начинается демонтаж (фортификационных - ред.) сооружений, который продлится до 12:00 6 декабря", - сказал Агеев.

По его словам, каждое утро в процессе выполнения демонтажа будет проводиться техническое обследование на наличие взрывоопасных предметов в районах вокруг тех фортификационных сооружений и объектов, которые подлежат уничтожению или демонтажу.

Напомним, 20 ноября завершился процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области.

Как сообщалось, в штабе ООС предостерегли от спекуляций боевиков взрывами в районе Петровского.