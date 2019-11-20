Регистрация | Вход |
USD: 24,14 -0,0829  EUR: 26,70 -0,0264 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 ноября 2019 14:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько женщин служат в украинской армии и сколько среди них офицеров
Стало известно, сколько женщин служат в украинской армии и сколько среди них офицеров
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5115
Версия для печати

Завтра начнется демонтаж фортификационных сооружений в районе Петровского - штаб

Завтра начнется демонтаж фортификационных сооружений в районе Петровского - штаб

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В районе Богдановки и Петровского Донецкой области завтра начнется демонтаж фортификационных сооружений, который продлится до 6 декабря. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Завтра, 21 ноября с 12:00 начинается демонтаж (фортификационных - ред.) сооружений, который продлится до 12:00 6 декабря", - сказал Агеев.

По его словам, каждое утро в процессе выполнения демонтажа будет проводиться техническое обследование на наличие взрывоопасных предметов в районах вокруг тех фортификационных сооружений и объектов, которые подлежат уничтожению или демонтажу.

Напомним, 20 ноября завершился процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области.

Как сообщалось, в штабе ООС предостерегли от спекуляций боевиков взрывами в районе Петровского.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, отвод войск, демонтаж, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.