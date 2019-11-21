У Милованова объяснили промедление с конкурсом на директора "Укрспирта"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Три недели назад правительство объявило конкурс на должность директора особо важного для государства предприятия "Укрспирт". Впрочем, до сих пор не обнародованы требования и критерии к претендентам. Промедление с конкурсом попытались объяснить в профильном министерстве, сообщает УНН.

Впервые о конкурсе сообщил министр по развитию экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook 1 ноября. Тогда он обнародовал соответствующий приказ, который одновременно не содержал никаких выходных данных: подписи, даты и тому подобное.

19 ноября Милованов снова вспомнил о конкурсе в своем Facebook, отметив, что он продолжается.

“В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 03.09.2008 № 777 принято решение о проведении конкурсного отбора на должность руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности „Укрспирт“, как особо важного для экономики предприятия, которое принадлежит к сфере управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины”, — написал он.

Упомянутый Миловановым Порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования устанавливает четкие сроки продолжительности конкурсного отбора — не более 45 календарных дней. Документ также регламентирует подготовку к проведению конкурса: объявление должно публиковаться на официальном сайте органа управления, в СМИ — не позднее чем за 30 календарных дней до начала проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурсного отбора должны быть указаны следующие сведения: наименование и местонахождение предприятия, основные направления его деятельности с соблюдением требований законодательства об информации с ограниченным доступом; срок и место приема заявок на участие в конкурсном отборе (далее — заявления) и номер телефона для справок; перечень документов, представляемых соискателем, и требования по их оформлению; дата и место проведения конкурсного отбора и обнародование его результатов; требования к претенденту.

Ни на сайте профильного министерства, ни на сайте Кабмина этих данных нет. Последнее упоминание “Уксрпирта” на сайте правительства датировано 23 октября и касается оно назначения и.о. руководителя ГП “Укрспирт” Сергея Блескуна.

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УНН обратился к профильному Министертсву с просьбой объяснить затягивание конкурса. Там констатировали, что отбор руководителя ГП было объявлено по решению министерства. И добавили, что претендентов на должности руководителей особо важных для экономики предприятий, которым является ГП “Укрспирт”, определяет Кабмин.

Для этого должна быть создана специальная комиссия по отбору руководителей особо важных для экономики предприятий, уточнили в министерстве.

“Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности комитета по назначению и комиссии по отбору осуществляет Секретариат Кабинета Министров Украины”, — сообщили у Милованова.

При этом в Минэкономики не назвали сроков проведения конкурса, не проинформировали, каковы его условия, и не рассказали о критериях конкурсантов на должность руководителя ГП. В министерстве ограничились только информацией о том, что конкурс проходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 03.09.2008 № 777 “О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики”.

Между тем в Профсоюзе ГП “Укрспирт” подозревают проведения конкурса в ручном режиме и отбора “своих” на должность директора.

“Неужели 20 дней мало таким активным в социальных сетях чиновникам, чтобы четко и прозрачно обнародовать детали. Такие „уловки“ на самом деле не новы и, несмотря на кажущуюся беспристрастность, #урядтехнократів продолжает худшие традиции предшественников. Все же просто — такое затягивание позволит подготовить „своих“ кандидатов, максимально расширить способы как „сбить“ нежелательных конкурсантов и втихаря провести конкурс ... а уже финальные постановочные собеседования с 2-3 угодными кандидатами можно и постримить на фейсбуке”, - резюмировали в Профсоюзе ГП “Укрспирт”.

УНН, в свою очередь, направил запрос в правительство.

Справка. Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности “Укрспирт” является особенно важным для экономики предприятием (предприятие, стоимость активов которого по данным последней финансовой отчетности превышает 2 млрд гривен или годовой размер чистого дохода которого превышает 1,5 млрд гривен).