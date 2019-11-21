Демонополизация спирта: Президент перенес встречу с депутатами

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Запланированная на 19 ноября встреча Президента Украины Владимира Зеленского с депутатами относительно демонополизации спиртовой отрасли не состоялась. Об этом УНН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины Людмилы Буймистер.

"Встречи не было", - сообщили в пресс-службе.

На какую дату перенесена встреча - пока не известно.

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Напомним, 19 ноября Президент Владимир Зеленский должен был встретиться с членами Комитета ВР по вопросам развития экономики, чтобы обсудить изменения в законопроект о демонополизации спирта.

Изменить президентский законопроект предлагается таким образом, чтобы демонополизация отрасли не предшествовала приватизации ГП "Укрспирт", так как это может нанести государству значительный ущерб, обогатив при этом только водочных производителей.