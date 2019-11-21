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Демонополизация спирта: Президент перенес встречу с депутатами

Демонополизация спирта: Президент перенес встречу с депутатами

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Запланированная на 19 ноября встреча Президента Украины Владимира Зеленского с депутатами относительно демонополизации спиртовой отрасли не состоялась. Об этом УНН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины Людмилы Буймистер.

"Встречи не было", - сообщили в пресс-службе.

На какую дату перенесена встреча - пока не известно.

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Напомним, 19 ноября Президент Владимир Зеленский должен был встретиться с членами Комитета ВР по вопросам развития экономики, чтобы обсудить изменения в законопроект о демонополизации спирта.

Изменить президентский законопроект предлагается таким образом, чтобы демонополизация отрасли не предшествовала приватизации ГП "Укрспирт", так как это может нанести государству значительный ущерб, обогатив при этом только водочных производителей.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Президент, встреча, монополия
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