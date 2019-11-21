Регистрация | Вход |
USD: 24,18 0,0464  EUR: 26,74 0,0465 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 21 ноября 2019 16:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
О контрабанде с "контрабандистом": первое большое интервью с Орестом Фирманюком
О контрабанде с "контрабандистом": первое большое интервью с Орестом Фирманюком
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3660
Версия для печати

Конкурс на должность главы Института нацпамяти: осталось два кандидата

Конкурс на должность главы Института нацпамяти: осталось два кандидата

КИЕВ. 21 ноября. УНН. К четвертому этапу конкурса на занятие должности Председателя Украинского института национальной памяти прошло два кандидата. Об этом сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы в ответ на информационный запрос УНН.

Так, в предпоследний этап конкурса на должность Председателя Украинского института национальной памяти прошли:

• Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Старший преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова.

• Яблонский Василий Николаевич. Кандидат исторических наук. Доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия". Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований.

Заместитель начальника отдела обеспечения деятельности комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Виктория Дивак, отвечая на вопрос журналиста, состоится ли сегодня заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, где состоится собеседование с двумя кандидатами на пост главы Института нацпамяти, ответила: "Да".

Как сообщалось, последний этап конкурса - это собеседование в Кабинете министров.

Напомним, во второй этап конкурса на должность главы Института нацпамяти было допущено восемь кандидатов.

Как сообщал УНН, в сентябре Владимир Вятрович завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти.

Источник: УНН
Теги: Украина, конкурс
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.