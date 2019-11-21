Конкурс на должность главы Института нацпамяти: осталось два кандидата

КИЕВ. 21 ноября. УНН. К четвертому этапу конкурса на занятие должности Председателя Украинского института национальной памяти прошло два кандидата. Об этом сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы в ответ на информационный запрос УНН.

Так, в предпоследний этап конкурса на должность Председателя Украинского института национальной памяти прошли:

• Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Старший преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова.

• Яблонский Василий Николаевич. Кандидат исторических наук. Доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия". Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований.

Заместитель начальника отдела обеспечения деятельности комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Виктория Дивак, отвечая на вопрос журналиста, состоится ли сегодня заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, где состоится собеседование с двумя кандидатами на пост главы Института нацпамяти, ответила: "Да".

Как сообщалось, последний этап конкурса - это собеседование в Кабинете министров.

Напомним, во второй этап конкурса на должность главы Института нацпамяти было допущено восемь кандидатов.

Как сообщал УНН, в сентябре Владимир Вятрович завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти.