В "Слуге народа" рассказали об этапах демонополизации спиртовой отрасли

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Демонополизация спиртовой отрасли должна пройти поэтапно. Об этом в комментарии УНН рассказала народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам развития экономики Роксолана Пидласа, комментируя президентский законопроект (№2300) о демонополизации спиртовой отрасли.

По ее словам, сначала предлагается продать государственные спиртзаводы "Укрспирт" - их новые владельцы первыми получат лицензии на производство спирта.

"Производство спирта будет лицензироваться. Продается государственный спиртзавод, владелец получает лицензию и имеет право производить на нем спирт", - уточнила она.

Между тем на строительство новых заводов по производству спирта планируется ввести мораторий, продолжила Пидласа.

"Для того, чтобы повысить вероятность привлечения инвесторов на государственные заводы концерна Укрспирт. В противном случае есть опасения, что заводы не удастся приватизировать и они просто закроются из-за того, что будут проигрывать конкуренцию новым, лучше оснащенным частным заводам. С точки зрения социально-экономического эффекта, лучше приватизировать и модернизировать государственные заводы", - пояснила она.

С течением двух лет лицензии на производство спирта смогут получить все желающие предприниматели.

"Сейчас в законе прописано, что спирт может производить только государство. Исключение этой нормы и является демонополизацией", - рассказала нардеп.

Напомним, 19 ноября Президент Владимир Зеленский должен был встретиться с членами Комитета ВР по вопросам развития экономики, чтобы обсудить изменения в законопроект о демонополизации спирта, но встречу перенес.

Изменить президентский законопроект предлагается таким образом, чтобы демонополизация отрасли не предшествовала приватизации ГП "Укрспирт", так как это может нанести государству значительный ущерб, обогатив при этом только водочных производителей.