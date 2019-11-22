В Еврокомиссии пока не знают даты трехсторонней встречи по газу

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По состоянию на 11:00 в пятницу дата трехсторонней встречи на политическом уровне по газу между ЕС, Украиной и Россией еще не была установлена. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича Анна-Кайса Итконен.

“Дата трехсторонней встречи на политическом уровне еще не установлена”, — сказала Итконен в ответ на информационный запрос УНН.

Напомним, 20 ноября состоялись технические консультации по газу на уровне экспертов ЕС, России и Украины.

Как сообщал УНН, после предыдущего раунда переговоров, который состоялся в конце октября, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил, что очередные консультации состоятся до конца ноября.

Отметим, ранее на этой неделе вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефрович выразил надежду, что во время проведения саммита “нормандского формата” президенты Украины и России рассмотрят вопрос транзита российского газа.