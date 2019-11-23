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Задержание судна с украинцами у берегов Малайзии: в МИД рассказали детали

Задержание судна с украинцами у берегов Малайзии: в МИД рассказали детали

КИЕВ. 23 ноября. УНН. У берегов Малайзии местная морская полиция действительно задержала судно, но не экипаж, состав которого - украинцы. Сейчас консул обсудил с экипажем алгоритм дальнейших действий. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Основанием для задержания, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства - опускание якоря без получения на то согласия. Консул установил контакт с экипажем, обсужден алгоритм дальнейших действий. Держим дело на контроле", - сообщил Кирилич.

Напомним, 22 ноября малазийские СМИ сообщали, что власти Малайзии задержала судно с украинцами и россиянами на борту.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, задержание, Малайзия, корабль
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