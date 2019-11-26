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Шуляк не исключила появление дополнительных представителей правительства в ВР

Шуляк не исключила появление дополнительных представителей правительства в ВР

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Верховной Раде, возможно, появятся дополнительные представители правительства в парламенте. Об этом УНН сообщила новоназначенный представитель правительства в ВР Елена Шуляк.

"У Арахамии есть 15 заместителей, сотрудничающих с самой большой фракцией за всю историю Украины. На сегодня - один уполномоченный Кабмина в ВРУ. Я думаю, если будет нужно больше координировать, коммуницировать и больше представлять законодательных правительственных инициатив, может быть, я буду еще усилена и будут еще какие-то предложены кандидатуры, которые будут со мной работать", - прокомментировала Шуляк.

По ее словам, в этом нет ничего удивительного, ведь такая большая фракция требует внимания. Больше организационных и контрольных вещей.

Напомним, 15 ноября Кабинет министров Украины назначил представительницей правительства в Верховной Раде Украины народного депутата Украины Елену Шуляк .

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Слуга народа
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