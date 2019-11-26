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Кинах объяснил, почему продажа "Укрспирт" является ошибкой Зеленского

Кинах объяснил, почему продажа "Укрспирт" является ошибкой Зеленского

Анатолий Кинах

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Намерение власти быстро пустить с молотка ГП "Укрспирт" - ошибочное решение, ведь указанное предприятие может приносить прибыль и давать рабочие места. Вместо распродажи госимущества стоило бы акцентировать внимание на борьбе с контрабандой и контрафактом, а также обеспечить четкую кадровую политику. Об этом в комментарии УНН рассказал украинской политик, экс-руководитель правительства, председатель Украинского совета промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"Есть законы экономики, которые действуют независимо от названия государства или фамилии президента или состава правительств. И когда государство, по сути, расписывается в своем бессилии, как менеджер, а речь идет о предприятии, где 100% принадлежат государству, это означает огромные проблемы эффективности системы институтов власти. Для того, чтобы обеспечить эффективную работу "Укрспирта" не обязательно ставить цель быстро, тем более в условиях очень неблагоприятного инвестиционного климата, включая войну на Востоке, продать стратегический объект. Я считаю, что это будет ошибкой, и правительству следовало бы заняться такими вопросами, как жесткое противодействие контрабанде, контрафакту, а также определением эффективного и профессионального менеджмента на предприятии "Укрспирт". И эта отрасль может быть очень прибыльной, и давать серьезные поступления в бюджеты всех уровней. И это было в свое время - на принципах эффективной системы государственного управления", - пояснил Кинах.

По его словам, вместо распродавать стратегические предприятия, Кабмин должен сегодня отработать серьезно государственную программу восстановления эффективности.

"Там, где надо, - заняться реструктуризацией предприятий, там, где возможно, - долю активов направить на приватизацию, подумать о создании благоприятных условий для привлечения инвестиций для модернизации отрасли и тому подобное. А Украина имеет огромные возможности в производстве того же спирта, и это подтверждают показатели, которые были еще 10-15 лет назад. Украина была очень мощным экспортером продукции и получала огромные поступления.

Увы, но такой программы сейчас нет, четкой кадровой политики также нет. Вместо этого - коррупционная суета вокруг этих ресурсов", - отметил он.

Кинах добавил, что быструю распродажу государственных активов, анонсированную властями, в Европе уже называют "украинским секонд хендом".

"Все это может привести к противоположным последствиям. Правительству нужно было бы больше подробно, комплексно и системно заниматься этими вопросами", - резюмировал он.

Напомним, по словам депутата от "Слуги народа" Макса Бужанского, власть обрушила свои рейтинги доверия намерениями распродать государственные стратегические предприятия.

Как писал УНН, в октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект (№ 2300) о демонополизации спиртовой отрасли. Инициатива лоббирует интересы водочных компаний, в том числе иностранных, и "убивает" ГП "Укрспирт", говорят эксперты.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, замечания Главного научно-экспертного управления ВР и двух выводов комитетов, в частности бюджетного, Комитет ВР по вопросам развития экономики (главный) вынес законопроект в зал для голосования, где его приняли в первом чтении. Правда, решение главного Комитета было принято под гарантию встречи с Президентом и подготовки фундаментальных изменений в законопроект. Встреча должна была состояться 19 ноябрь и была перенесена на неопределенное время.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрспирт, Владимир Зеленский
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