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С начала года НБУ утилизировал почти 3 млн изношенных монет

С начала года НБУ утилизировал почти 3 млн изношенных монет

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Национальный банк Украины с января по октябрь 2019 года утилизировал почти 3 млн изношенных монет. Об этом УНН сообщили в НБУ в ответ на запрос.

Так, за 10 месяцев 2019 года Нацбанк утилизирует 2,9 млн изношенных монет. В частности, утилизировано монеты следующих номиналов: 1 коп. - 145 тыс. шт, 2 коп. - 72 тыс. шт, 5 коп. - 171 тыс. шт, 10 коп. - 336 тыс. шт, 25 коп. - 887 тыс. шт, 50 коп. - 1,1 млн шт, 1 грн - 196 тыс. шт.

Добавим, за 2018 год Нацбанк утилизировал более 1 млн изношенных монет, в частности, 773 тыс. штук номиналом 25 коп. и 181 тыс. штук номиналом 50 коп.

Ранее УНН сообщал, начиная с 1 октября этого года в Украине не используют монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, монеты
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